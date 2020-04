Un compleanno atipico per la Regina Elisabetta: compie 94 anni, ma per la prima volta in 68 anni non ci saranno gli sfarzosi festeggiamenti cui hanno abituato i reali britannici. Sua Maestà infatti ha chiesto di trascorrere i festeggiamenti nel castello di Windsor, dove si trova in isolamento con il marito Filippo, in ossequioso silenzio per l'emergenza coronavirus, che in Gran Bretagna ha già mietuto oltre 16mila vittime: no ai tradizionali colpi di cannone a salve tra Hyde Park e la Torre di Londra, che segnalano grandi eventi legati alla casata reale, e niente parata. E non sarà l'unica innovazione per la Regina Elisabetta: secondo i tabloid britannici infatti, riceverà gli auguri dagli altri membri della famiglia reale tramite videochiamata, una pratica comune a tutti in questo particolare momento storico.