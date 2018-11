la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo hae avversa al provvedimento n. 27249 adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in data 27 giugno 2018.Il collegio composto dal presidente Ivo Correale, e composto dai giudici Roberta Ravasio e Lucia Maria Brancatelli, ha stabilito non esservi le condizioni per una sospensiva cautelare del provvedimento emesso dell’AGCM, da cui deriva per la Figc una sanzione da 3.330.659,69 euro. La causa potrà essere discussa nel merito durante l’udienza pubblica fissata per il 22 maggio 2019. E dunque, intanto, gli effetti comandati dal provvedimento dell’AGCM vanno applicati.Tutto ruota intorno aiTali ruoli sono quelli di. Secondo le norme della Federcalcio, rese più restrittive dal Comunicato Ufficiale n. 245/A del 27 aprile 2015. (cioè nel pieno del periodo in cui governava lo spensierato duo composto da Carlo Tavecchio e Michele Uva),Altri paletti sono costituiti dal, e dal. Contro tali, ha presentato ricorso a luglio 2015 una società di professionisti che nel provvedimento dell’AGCM non viene nominata, ma che dalla sentenza del Tar viene resa nota. Si tratta dello, specializzato in consulenza tributaria, legale e del lavoro.Tre dei professionisti che ne fanno parte hanno condiviso. Fra il 2003 e il 2007 Flavio Ferraria è stato presidente del club svizzero, Alessandro Ferraria vi ha svolto il ruolo di direttore generale, e Fabrizio Zaccone (che è anche agente Fifa) vi ha lavorato come direttore sportivo. IAntonio Tacconi. E è davvero una storia interessante, quella del La Chaux-de-Fonds italiano. Merita di essere approfondita, e Calciomercato.com lo farà.Tornando all’attualità, va rimarcato come la segnalazione di Ferraria & Partners all’AGCM inneschi il procedimento I182. Al termine del quale l’Authority rileva che la Figc abbia dato luogo a “un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”. E oltre a comminarle una multa da 3,33 milioni di euro, con termine di pagamento entro i 90 giorni dalla notifica del provvedimento, ha postoIl ricorso della federcalcio, è stato presentato dal commissario Roberto Fabbricini. Che si è ritrovato fra le mani il pasticcio confezionato dal precedente governo federale, e ha provato a porvi rimedio. E invece quel pasticcio se lo ritrova tra le mani il nuovo governo federale.@pippoevai