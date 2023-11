A comunicarlo è stata l'EFAA, l'associazione europea degli agenti calcistici, che ha spiegato come anche in Inghilterra, dopo Germania, Olanda, Francia e Spagna,Il mercato, in sostanza, rimane esattamente com’è stato sino a questo momento, ovvero regolamentato solamente dalla domanda e dall'offerta tra la società e il procuratore che ne detiene il mandato."Oggi abbiamo ascoltato l'esito del caso degli agenti di calcio inglesi nel procedimento arbitrale sulla regola K della FA. Siamo lieti di apprendere chee ha bloccato l'attuazione della FFAR. Come hanno giustamente affermato i nostri amici inglesi, questi regolamenti erano un tentativo di usare una mazza per rompere una noce, andando oltre e andando oltre, oltre ogni legittima causa. Con il mercato più grande ora libero dalla governance della FFAR, vediamo che 4 dei Big Five sono liberi dal limite imposto dalla FIFA, con solo lo status dell’Italia da determinare in attesa della nuova serie di regole della federazione. Festeggiamo con i nostri amici inglesi e siamo felici di aver assistito in questo caso monumentale. Continueremo a sostenere tutti i paesi nella loro lotta contro la FFAR e per un sistema normativo più giusto, trasparente e uniforme che rappresenti veramente gli agenti in tutto il mondo".La FIGC ha deciso di utilizzare una politica attendista. Nelle prossime settimane, la Federazione dovrà decidere se recepire eventualmente il nuovo regolamento FFAR.