La grande stagione di Sergio Reguilon non è passata inosservata al Napoli. L’esterno classe 1996, vincitore dell’Europa League col Siviglia ma di proprietà del Real Madrid, è da sempre un obiettivo di Giuntoli. E a indurre i trader ad aprire una quota sul suo trasferimento ha pensato lo stesso giocatore in ritiro con la nazionale spagnola: «Il Real Madrid è casa mia, ma non è facile: dovrò riflettere». Parole che suonano bene alle orecchie dei bookmaker che, riporta Agipronews, valutano l’approdo a Castel Volturno a 2,25. Una valutazione piuttosto bassa che fa ben sperare anche i tifosi partenopei.