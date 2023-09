A poche ore dal prossimo impegno di campionato contro la Lazio, a soli tre giorni di distanza dalla vittoria di Cagliari che è valso l’aggancio in testa alla classifica all’Inter, il centrocampista del Milan Tijjanni Reijnders ha rilasciato un’intervista a Sportmediaset. Queste le sue dichiarazioni: "Sto molto bene qui, mi sono sentito subito a casa. Sono in buona forma e sono felice di essere qui. Mi piace il ruolo che ho qui, sono un centrocampista offensivo. Mi piace attaccare, ma anche difendere. Il ruolo che ho qui è quello che mi piace”.



IL SOGNO - Il calciatore olandese ha confessato a Sportmediaset i suoi obiettivi in vista di questa stagione: “Ci crediamo, abbiamo un’ottima squadra. Anche chi non gioca dall’inizio fa buonissime cose: c’è moltissima qualità nella squadra e possiamo ottenere grandi risultati, magari vincere lo scudetto”.



BALLOTTAGGIO - Tra i grandi protagonisti dell’inizio di stagione rossonera, Reijnders è ancora alla ricerca del suo primo gol con la sua nuova maglia e, in vista della partita delle 18 di domani contro la Lazio, resta in ballottaggio col redivivo Yacine Adli per una maglia da titolare nel centrocampo a tre che dovrebbe essere completato da Musah e Loftus-Cheek.