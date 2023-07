Tutti al lavoro, ognuno con il suo obiettivo. Milan, Az Alkmaar e Tijjani Reijnders stanno portando avanti giorni di intenso lavoro per provare a chiudere un'operazione che accontenti tutte le parti in causa e che, di conseguenza, faccia sbaracare il centrocampista classe 1998 nella Milano rossonera. E un nuovo indizio sulla fase avanzata dell'affare arriva direttamente dall'Olanda con la conferma dell'esclusione dall'amichevole disputata oggi dalla società olandese (pareggiata per 3-3 con lo Shakthar Donetsk e con gol di Ruben Van Bommel, il figlio dell'ex-Milan Mark ndr.).





LAVORO PERSONALIZZATO - Ufficialmente Reijnders non ha preso parte alla partita perché impegnato nello svolgimento di un lavoro di riatletizzazione individuale. Non era quindi fra gli indisponibili, ma semplicemente ha iniziato con un leggero ritardo rispetto ai compagni la preparazione. Eppure questa mossa rappresenta anche la possibilità che la cessione al Milan si concretizzi e lo ha messo al riparo da possibili infortuni.



LA DISTANZA - L'ultima offerta del Milan e risalente a qualche giorno fa era di 15 milioni di euro più bonus, con la richiesta dell'Az che non scende al di sotto dei 20 milioni di euro. Reijnders ha già confermato a tutte le parti in causa di gradire e non poco il trasferimento in rossonero e nei prossimi la squadra mercato del Milan presenterà una nuova proposta, migliorativa, per avvicinarsi alle richieste dell'AZ. La sensazione e la volontà di tutti è quella di chiudere entro la prossima settimana.