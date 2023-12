Vittoria convincente per ile buone notizie per Pioli, soprattutto per quanto riguarda. Dopo un periodo "no", il centrocampista olandese è tornato a brillare, trovando nella sfida colanche. Tijjani sembra essere la, a cui offre visione di gioco, tecnica e tenacia. Caratteristiche che lo hanno reso fin da subito un irrinunciabile di Pioli che non può prescindere da lui e ora si aggrappa ancora di più alle sue qualità.Una, uno zigzag che ricorda il gol capolavoro di Alexis Saelemaekers contro il Napoli al Maradona, ma che - oltre i paragoni - evidenzia le, nonché l'. Per Reijnders - che aveva trovato il primo gol in Serie A lo scorso 11 novembre contro il Lecce al Via del Mare - si tratta della prima gioia a San Siro, siglata peraltro proprio sotto la Curva Sud. Un destro, quello che si insacca sotto le gambe di Di Gregorio, che va anel bagaglio del centrocampista, la concretezza sotto porta. Oggi dunque, alla tradizionale prestazione convincente in fase di costruzione e ripiegamento difensivo, si aggiunge anche la rete che 'sblocca' definitivamente Reijnders al Meazza.Dall'inizio della stagione, Reijnders è la piùdi cui Stafano Pioli abbia potuto servirsi. E questo anche a fronte della sua, che gli ha permesso di rispondere presente ad ogni convocazione, cosa che invece non hanno potuto fare i suoi compagni di reparto. Dal lungodegentee recentemente anche, il centrocampo del Milan ha spesso dovuto rinunciare (come del resto anche gli altri reparti) ad alcune pedine importanti. In questo mazzo di carte che cambiano, rimane saldo, che ad oggi è il, dietro al solo Fikayo Tomori, baluardo della difesa rossonera. Dando uno sguardo invece alle(16 in campionato e 6 in Champions), una in più di Tomori che ha saltato il derby per squalifica. Se a questo si aggiunge che di queste 22 presenze, con il solo match d'andata contro il Newcastle da subentrante, risulta evidente l'importanza dell'olandese nella rosa di Pioli.Eccolo il leader per il Milan.- dove si fa traghettatore di tutte le trame di gioco - e. Tanta corsa, sacrificio e ambizione. E' chiara la voglia di dare una sterzata alla stagione del Milan, anche nelle parole che Reijnders consegna ai microfoni di Dazn nel post partita della sfida co Monza. "Scudetto? Certo, ci crediamo. Non è finita la stagione, siamo qui per andare avanti" le sue dichiarazioni. La strada dunque è chiara, prendere per mano il Milan e portarlo il più in alto possibile. Con il gioco Reijnders lo fa già da un po' e non stupisce che ila centrocampo. Ora, sperando di poter risolvere la magagna infortuni e completare al meglio i reparti,. Quello che all'esordio contro il Bologna faceva segnare il, facendo strabuzzare gli occhi agli amanti del bel calcio. Reijnders torna a brillare e con lui il Milan.