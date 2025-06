Reijnders lascia il Milan: ha firmato con il Manchester City. Le cifre dell'affare

Il centrocampista olandese nella giornata di domenica (8 giugno) ha svolto le visite mediche con gli inglesi e ora ha firmato anche il contratto che lo legherà ai Citizens per i prossimi cinque anni. L'affare è stato concluso in tempo per consentire all'ex giocatore dell'AZ Alkmaar di mettersi a disposizione di Pep Guardiola per il Mondiale per Club, dove il City è inserito nel gruppo G con Juventus, Al-Ain e Wydad Casablanca.- Dopo le visite mediche sostenute domenica, Reijndersper i prossimi cinque anni: in Premier League guadagnerà. Manca solo l'annuncio ufficiale da parte dei club.

- Milan e Manchester City hanno trovato l'accordo per, così divisi: 57 milioni di parte fissa, 10 milioni di bonus facilmente raggiungibili e altri 3 di bonus più complicati da ottenere.