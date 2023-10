Il centrocampista olandese del Milan, Tijjani Reijnders, ha concesso un'intervista a Sportmediaset in cui ha parlato ancora una volta del suo approdo al Milan e delle idee sul futuro in rossonero.



QUESTIONE DI FEELENG - "Mi sono trovato bene da subito, c'è stato grande feeling e sono felice di essere un giocatore rossonero" .



OBIETTIVO SCUDETTO - "Siamo una squadra con molte qualità e vogliamo vincere lo scudetto".



IL DERBY - "Brutto perdere così una partita ma l'Inter è stata un ottimo avversario e comunque dopo abbiamo risposto bene sul campo, tanto che ora siamo primi in campionato".



LA CHAMPIONS - "Siamo un'ottima squadra e possiamo fare entrambe le cose, sì".



CALENDARIO - "Ci aspettano partite difficili, ora dobbiamo pensare alla Juventus".