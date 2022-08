Grande impatto con la Ligue 1 per l'ex Arsenal Balogun: arrivato al Reims in prestito dai Gunners per sostituire Hekitike, l'attaccante classe 2001 ha segnato tre gol nelle prime tre partite con la nuova maglia. Al momento è il capocannoniere della Ligue 1 insieme a Neymar, Tete e Sotoca.