Intervistato da Sky Sport il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha commentato così il pareggio con il Borussia Dortmund



GRAN GIRONE - "Al di là del Dortmund che è un gradino superiore alle altre il gruppo era composto da squadre allo stesso livello e noi abbiamo fatto molto bene in casa e non abbiamo perso fuori perciò è stato positivo questo percorso per noi"



ANCORA TUTTO IN BILICO - "Per riassumere tutto martedì te la giochi e se anche abbiamo fatto un grandissimo girone potremmo ancora andare fuori".



PRIVILEGIATO - "Mi sento privilegiato di poter difendere questa maglia in questa competizione. Il lavoro paga sempre, perciò godiamocela. Sto bene sia fisicamente che mentalmente, con i ragazzi e la gente della Lazio che mi sta dando una mano.