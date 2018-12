Pepe Reina non ci sta e prova a scuotere il Milan. Il portiere spagnolo ha analizzato la debacle del Milan in Europa League in una intervista concessa a Sky.



SULL'ELIMINAZIONE IN EUROPA LEAGUE: 'Siamo feriti nell'orgoglio, è stato un vero colpo. Adesso bisogna reagire, lavorare a testa bassa, dobbiamo avere una reazione'.



SUI MOTIVI DELLA SCONFITTA IN GRECIA: 'Non abbiamo perso per l'arbitro, ci sono stati degli incidenti ma gli errori più grandi li abbiamo commessi noi. Avevamo due risultati possibili su tre e non abbiamo avuto la giusta cattiveria per andare a vincere'.



SULLA SQUADRA: 'Si vince e si perde tutti insieme. Domani rivedremo la partita, vedendo dove si può migliorare. Ognuno deve dare il 10% in più di quello che abbiamo dato'.



SU GATTUSO: 'Mi dispiace per tutti, lui mette sempre la faccia, è il capitano di questa barca. Tutti vogliamo reagire, raddrizzare una stagione che prima di giovedì non andava per niente male. Martedì bisogna andare a Bologna col coltello tra i denti, cercando di vincere queste partite prima delle vacanze e affrontare la seconda parte di stagione nel migliore dei modi'.