Pepe Reina, portiere rossonero, ha concesso un'intervista ai microfoni di Milan TV nel corso della tournèe negli Stati Uniti: "Giampaolo? Dobbiamo abituarci alle sue idee, mi sembra un ottimo allenatore con priorità evidenti. L'identità della squadra sarà molto chiara. Bisogna essere un grande spogliatoio, con la mentalità giusta. L'ego non deve stare davanti alla squadra, è da qui che parte il progetto. Lo spogliatoio dev'essere unito e aiutarsi in ogni momento, onorando la maglia. Serve la fame giusta per continuare a crescere e lottare per obiettivi importanti. Dobbiamo migliorarci ogni anno".



SUI NUOVI ARRIVI - "Abbiamo accolto subito i nuovi arrivi, siamo qui per dargli una mano in qualsiasi cosa".



SU THEO HERNANDEZ - "E' un giocatore fortissimo, con tanta potenzialità. E' giovane, deve crescere, ma ci darà una grandissima mano".



SU DONNARUMMA E PLIZZARI - "Hanno ancora tantissimi anni davanti, hanno 20 anni. Per il futuro del Milan non ci sono dubbi".



SUL PRE-CAMPIONATO - "Bisogna mettere benzina nelle gambe, adattarsi il più presto possibile al sistema del mister. Più che ai risultati, bisogna concentrarsi sulla prestazione. Vogliamo migliorarci rispetto all'anno scorso, per andare in Champions League".