Un altro acquisto a parametro zero dal Napoli, Pepe Reina si presenta da nuovo giocatore del Milan.



SU COSA HA TROVATO AL MILAN: 'Sarà sempre una società speciale, quando sei bambino hai la voglia, il sogno di arrivare in una società del genere, ti si illuminano gli occhi. Sono onorato, voglio far crescere la squadra, è una sfida meravigliosa. Il Milan deve lottare con i big, deve lottare per la Champions'.



SULL'EMOZIONE DI STARE CON MALDINI E LEONARDO: 'Ho quasi 36 anni e mi sudano le mani ad essere in mezzo a loro, non è facile stare in mezzo a queste leggende del calcio. Ho avuto la sfortuna di perdere una finale di Champions contro questo signore qua (indica Maldini, ndr). Il Milan è una società che ha un numero 7 sulla manica che bisogna rispettare'.



SULL'ESSERE LEADER: 'Ho capito che la società deposita su di me una fiducia importante, voglio solo ringraziare. Con il mio lavoro e la professionalità ripagherò la fiducia, l'ho fatto con tutti i club dove sono stato. Grande dedizione per il lavoro, essere pronto quando avranno bisogno'.



SULL'IMPATTO CON GATTUSO: 'Un impatto ottimo, un allenatore diretto che esige tantissimo e ti spreme al massimo. E' molto chiaro e a me le persone piacciono così. Preferisco avere una rissa nello spogliatoio in un giorno che nascondersi per 2-3 mesi e non dirsi le cose in faccia'.



SULLE AMBIZIONI DEL MILAN: 'Io lo spero, bisogna migliorare la posizione dell'anno scorso. Quella è la sfida, dobbiamo sentirci pronti per riportare il Milan dove merita di stare e dove deve essere in futuro'.



SU HIGUAIN: 'L'ho trovato con grande motivazione e fisicamente in ottima forma. Non stiamo aspettando solo quella partita al San Paolo, ma tutto il campionato con la voglia di far bene'.



SE HA CONSIGLIATO HIGUAIN DURANTE LA TRATTATIVA: 'No. Poi quando era tutto più o meno fatto mi ha chiesto dove abitavo io e gli ho detto tutto quello che sapevo. Non ho dovuto convincere il Pipa, ci ha pensato il Milan'.