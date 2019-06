Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Pepe Reina ha parlato a 360°: dalla morte improvvisa di Reyes alla situazione rossonera, passando per la finale di questa sera e il possibile approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. "La morte di Reyes? Abbiamo vissuto insieme il Mondiale in Germania nel 2006. Era un ragazzo che scherzava sempre, si divertiva. E' un brutto colpo, un giorno triste, la vita non dovrebbe essere così. A 35 anni perdiamo un grande ragazzo. Dispiace per la famiglia e i bambini, gli mando un forte abbraccio".



SULLA FINALE DI CHAMPIONS - "I Reds sono abituati a giocare le finali, hanno meritato di giocarla. In semifinale hanno fatto un capolavoro, mi aspetto di vedere un buon calcio e di vedere il Liverpool alzare la coppa. Klopp? Non molla mai, è testardo e lavora con grande intensità. Ogni sua squadra dà tutto in campo. Mi aspetto una grandissima partita". SUL MILAN - "Dobbiamo aspettare, non possiamo fare altro, per il bene del Milan mi auguro che le scelte siano quelle giuste, noi dobbiamo sempre mettere a disposizione il nostro impegno e avere rispetto, consapevoli che, come ha detto il mister, il Milan è in buone mani, è un grande club e non ho dubbi sul fatto che lavorerà bene per crescere e migliorare. Gattuso? Se il mister ha deciso così vuol dire che pensa sia giusto non solo per se stesso, ma anche per il Milan, gliene va dato atto, dimostra che ci troviamo davanti a un uomo vero e con certi valori".



SU SARRI - "Due anni fa sicuramente sarebbe stato difficile per me poter pensare a una cosa del genere, ma aspettiamo, non so se andrà alla Juve, so che ovviamente a Napoli i tifosi non vorranno, ma il calcio è così. La Juventus sa quanto sia bravo Sarri, io posso dire che è un uomo di calcio, uno che respira pallone per 24 ore al giorno, non abbiamo ottenuto vittorie con lui, ma sono molto fiero del percorso che abbiamo fatto insieme a Napoli".