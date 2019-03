Reinier Jesus Carvalho è l'ultimo grande talento sfornato dal Flamengo. Nato a Brasilia il 19 gennaio 2002, si sta imponendo all'attenzione generale proprio nel club che ha lanciato Vinicius e Paquetà. Sogna di ripetere le gesta di Zidane, suo idolo, ma in Brasile viene accostato a Ronaldinho. E' dotato di una tecnica sopraffina alla quale abbina la fantasia: è un trequartista che fa del dribbling il suo pezzo forte ma ha anche un ottimo senso del gol.



PIACE A TUTTI - Di fronte all'ennesima potenziale stella verdeoro, i maggiori top club europei non possono che prendere nota. Si sono mossi i due club di Manchester, anche il Psg è realmente interessato a questo ragazzo che sta incantando con la maglia della Selecao al Sub-17. Rumours provenienti dalla Spagna danno il Real Madrid già in contatto con il Flamengo per provare a chiudere e anticipare una nutrita concorrenza.

SCOUT IN AZIONE - Lo ha iniziato a seguire sui social, come fatto proprio con Paquetà qualche mese. Leonardo si è innamorato, calcisticamente parlando, di questo 17enne tutto estro e voglia di emergere. Con il Flamengo può vantare un canale preferenziale, per il rapporto che ha con la dirigenza attuale e per quanto fatto da giocatore con la casacca rossonera del club di Rio de Janeiro. Ci sono stati già dei contatti per capire i possibili margini di trattativa, considerando che il ragazzo ha una clausola rescissoria inaccessibile: 70 milioni di euro. Proprio questa cifra è motivo di discussione in casa Juventus. Scout del club bianconero stanno seguendo il Sub17 proprio per osservare da vicino Reinier. Ai bianconeri piace eccome, ma al momento non sono previsti investimenti del genere per un giovanissimo, seppur molto forte. Senza dimenticare che il ragazzo è seguito dall'agente Giuliano Bertolucci, da anni vicino a Leonardo. Ecco perché il Milan è in corsa e può dire la sua, nonostante il Real Madrid sia un avversario difficile da battere. Ma lo era stato anche per Paquetà e tutti sanno com'è andata a finire.