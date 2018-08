Edy Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: “C’è una parola che spiega bene il primo posto della Spal. E quella parola è: programmazione. Non bisogna mai dimenticare che questa società tre anni fa era in Lega Pro e cinque anni fa - dopo il fallimento - si era ritrovata tra i Dilettanti. Quindi complimenti sinceri da uno che alla Spal ci tiene, bravi tutti, a partire dai proprietari, i Colombarini. Io li ho conosciuti bene: bravi perché un passo alla volta sono arrivati in testa alla classifica di serie A. Napoli? Sto definendo gli ultimi dettagli con De Laurentiis, torno a Napoli come supervisore del settore giovanile, metto in campo la mia esperienza e la mia idea di calcio e intanto mi felicito con la Spal, a cui sono sempre affezionato. Bravi tutti, anche in fase di mercato, con scelte azzeccate”.