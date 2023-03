Nuova avventura all’orizzonte per Hervé Renard. Il ct dell’Arabia Saudita, reduce da un Mondiale in cui aveva anche battuto i futuri campioni dell’Argentina, è vicino a sedersi sulla panchina della nazionale francese femminile. Come riporta The Athletic, l’allenatore classe 1968 dovrebbe prendere il posto di Corinne Diacre, sollevata dall'incarico lo scorso 9 marzo a causa di dissidi con alcune calciatrici.



Per Renard, che ha battuto la concorrenza anche di Thierry Henry, si tratta della prima esperienza nel calcio femminile. Ai Mondiali in Australia e Nuova Zelanda la Francia sarà una delle candidate per la vittoria finale ed è stata inserita nel girone con Panama, Brasile e Giamaica.