Il Renate, dopo l'eliminazione nei playoff di Serie C per mano della Juventus U23, ha comunicato l'esonero dell'allenatore, Roberto Cevoli:



"A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica che al termine della stagione agonistica 2021/2022, Roberto Cevoli non sarà più il Responsabile Tecnico della Prima Squadra. L’allenatore sammarinese, tornato sulla panchina nerazzurra a settembre – a tre anni di distanza dalla prima avventura con questo club – ha avuto il grande merito di risollevare la squadra dopo un inizio complicato, guidandola ai playoff per la quinta volta negli ultimi sei campionati di Lega Pro. Al mister va il sentito ringraziamento per il brillante lavoro svolto in questi mesi in nerazzurro, ed un sincero in bocca al lupo per il prosieguo di carriera".