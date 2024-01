L'attuale direttore editoriale europeo di Footballco, Renato Maisani è stato nominato direttore editoriale di Calciomercato.com, portale di informazione calcistica che Footballco ha acquisito nel 2021.



Maisani continuerà nel suo ruolo attuale, che comprende la responsabilità di GOAL Italia ma ora guiderà anche Calciomercato.com, succedendo all'ex direttore editoriale Giancarlo Padovan.



La sua nomina segnerà anche l’inizio della gestione da parte di Footballco dei contenuti editoriali di Calciomercato.com.



Calciomercato.com completa il portfolio di brand calcistici europei di proprietà di Footballco supervisionati da Maisani, tra i quali Spox (Germania) e Voetbalzone (Paesi Bassi) oltre a tutte le altre edizioni europee di GOAL.



A livello globale, Footballco ospita anche Kooora, il sito web sportivo più popolare del Medio Oriente, nonché il brand dedicato al calcio femminile, INDIVISA, NXGN - brand con focus sulle nuove generazioni - e MUNDIAL. Attraverso questo portfolio, Footballco raggiunge più di 800 milioni di fans al mese e genera più di 1 miliardo di visualizzazioni video.



Queste le parole di Maisani: "Sono orgoglioso del fatto che l'azienda abbia deciso di affidarmi la gestione di un sito storicamente importante per l'informazione sportiva in Italia come Calciomercato.com. Il 2024 sarà un anno entusiasmante per Footballco e per il calcio in Italia in generale e non vediamo l'ora di raggiungere un numero sempre maggiore di appassionati attraverso un approccio sempre più moderno e dando maggiore centralità ai canali social, alle produzioni video e all'entertainment".