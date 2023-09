Ancora un problema muscolare, anche se non sembrerebbe grave.si ferma di nuovo, e purtroppo non è una novità nella carriera del portoghese. Lo sanno bene aIl centrocampista ieri è uscito al minuto 28'. Giramento di testa, era la prima "diagnosi" sui social. In realtà il problema riguarda lae il dolore è arrivato dopo un allungo sul fondo nella gara con lo Sheriff. Sembra si sia fermato in tempo, maA fine partita Mourinho sembrava quasi rassegnato:È triste per noi e per lui.Domenica lo avevo sostituito nell’intervallo e lui non voleva uscire perché si sentiva bene. Nei giorni scorsi ha lavorato bene nella prevenzione. Stavolta gli avevo chiesto di fare un tempo e lui chiedeva di giocare di più. Poi però ho visto da subito dalla tribuna che era frenato. Purtroppo si è fermato ancora. Non è niente di così grave ma è un altro infortunio,".L'ossessione di Tiago Pinto rischia di diventare la grande incognita della stagione romanista. Ma cosa non hanno capito al Psg e al Bayern?e quest'estate Mou aveva messo in pole altri calciatori più integri comed'altronde era più di un campanello di allarme. Il riscatto obbligatorio da parte della Roma scatterà solodi Renato. Al momento siamo ben al di sotto della soglia.