Renato Sanches si mette sul mercato. Il centrocampista del Bayern Monaco - accostato in passato a Juventus e Milan - non è soddisfatto dello spazio avuto in questa stagione con Nico Kovac e, parlando del suo futuro, ha aperto le porte a un addio ai bavaresi: "Tutti sanno che voglio giocare di più, cinque minuti per me non sono abbastanza. Giocare è ciò che amo, io faccio del mio meglio in ogni allenamento, lo sanno anche il mio allenatore e i compagni. Sono sempre pronto anche per giocare pochi minuti a partita, ho fiducia in me e voglio fare bene ogni volta che mi verrà data l'occasione di giocare. Ho ancora quindici anni di calcio davanti a me, il futuro può essere buono. Non so se sarà un trasferimento in prestito o a titolo definitivo, ma penso di lasciare il Bayern. Valuteremo ciò che è meglio per me, io voglio solo giocare di più".