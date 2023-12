Nelle ultime ore è diventata virale la conversazione avvenuta nella pancia dell'Olimpico tra Renato Sanches e Ikoné nel corso di Roma-Fiorentina di domenica. Il giocatore viola e suo ex compagno di squadra, gli aveva chiesto delucidazioni sulle sue condizioni fisiche. Il centrocampista portoghese aveva risposto con un "Forse mi hanno lanciato una maledizione", ma tramite il suo account su X ha voluto fare definitivamente chiarezza: "Non ho mai detto di essere andato da uno sciamano, stavo avendo una bella conversazione con il mio ex compagno di squadra. Abbiamo parlato di diversi argomenti perché abbiamo sempre avuto un buon rapporto e quello che ho detto si riferiva al fatto che forse qualcuno mi ha lanciato una maledizione o qualcosa del genere". Il riferimento allo sciamano, è dovuto al fatto che, come riportato da La Repubblica, la scorsa stagione, il portoghese si era affidato proprio ad una figura simile per porre un freno ai suoi continui stop fisici.