Renato Sanches: 'Sono il primo ad essere dispiaciuto per gli infortuni. E sulla foto profilo...'

Dopo Smalling anche Renato Sanches esce dal guscio e torna a parlare della sua situazione a Roma. Il centrocampista, così come il difensore, si è affidato a Instagram e in una storia in inglese ha spiegato il suo momento poche ore dopo l'addio di Mourinho: "Quello che volevo era stare sul campo, non c'è niente che mi piace di più. Purtroppo non sono stato accontentato, per i tanti infortuni. La persona che si sente più frustrata e allo stesso tempo con più voglia di giocare di nuovo sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori. E infine volevo ricordare che non ho mai cancellato nessuna foto della Roma, è passato più di 1 anno da quando la mia foto del profilo era nera".