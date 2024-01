Renato Sanches torna a indossare la maglia della Roma sui social

Renato Sanches aveva rimosso l’immagine del profilo su Instagram con la maglia della Roma per far spazio ad uno sfondo scuro, era accaduto dopo il cambio di Bologna che aveva quasi obbligato il club a chiedere l'interruzione del prestito. Adesso, il giorno dopo i profondi cambiamenti che hanno colpito Trigoria, quella foto in giallorosso è ricomparsa sulla sua pagina. Il portoghese, anche a causa dell’ennesimo problema fisico, non vede il campo proprio dalla sconfitta contro il Bologna quando Mou lo sostituì 18 minuti dopo il suo ingresso. Il nuovo allenatore, Daniele De Rossi, nel suo discorso precedente l’allenamento ha avuto un colloquio con i giocatori al quale ha partecipato lo stesso numero 20. L'impressione è che possa essergli data un'altra chance.