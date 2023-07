Renato Sanches è sempre più vicino alla Roma. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista portoghese del PSG può arrivare in prestito oneroso (1-2 milioni di euro) con diritto di riscatto sui 13 milioni. I campioni di Francia contribuiranno al pagamento di parte dello stipendio del 25enne ex Benfica e Bayern Monaco.