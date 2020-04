Il Rennes è sicuramente una delle sorprese degli ultimi anni in Francia e la crescita del club francese è legata anche all'esplosione del proprio settore giovanile. L'ultima perla si chiama Noah Françoise, è una mezzala classe 2003 e su di lui ci sono già gli occhi di mezza Europa. Secondo la stampa francese Liverpool, Arsenal, Milan Ajax, Atletico Madrid, Siviglia e l'Inter che avrebbe dovuto affrontare in Youth League sono i club che lo stavano seguendo da vicino prima della sosta forzata per il coronavirus.