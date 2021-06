Eduardo Camavinga sarà uno dei pezzi pregiati del mercato di quest’estate e ha moltissime pretendenti. Se in primavera sembrava destinato al Real Madrid, l’addio di Zidane ha cambiato le carte in tavola. Ora c’è l’Arsenal in pole, ma anche il Manchester United può inserirsi se parte Pogba. Il Rennes chiede 60 milioni.