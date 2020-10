Laè tra le nazioni più in difficoltà nella lotta al coronavirus. Eppure in, match di, sembrava di assistere a una partita pre-covid: curva piena, sciarpate, tifosi sbraitanti e attaccati, bandieroni e urla senza mascherine. 5mila i spettatori presenti, ma ammassati in pochi settori.Una scena che sembra fuori dal tempo e dal contesto attuale: in stadi semi vuoti, dove il pubblico presente (vedi l'Olimpico con mille spettatori, vedi Kiev con 15mila persone) è ben distante e distribuito, rispettando le regole e le limitazioni, alla situazione è evidentemente sfuggita di mano.