Rennes-Milan, le formazioni ufficiali: Reijnders con Musah e Bennacer, ci sono Jovic e Gouiri

Rennes e Milan si affrontano nel ritorno dei playoff di UEFA Europa League. Si riparte dal 3-0 di San Siro per la formazione italiana.



I francesi devono provare a rimontare e per questo Stéphan schiera una squadra a trazione anteriore: Gouiri, Doué, Terrier e Kalimuendo tutti insieme dal 1'.



Pioli vuole cancellare la brutta sconfitta di Monza e manda Musah, Reijnders e Jovic in campo da titolari, con Giroud e Loftus-Cheek in panchina.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, OMari, Theate, Truffert; D. Doué, Bourigeaud, Santamaria, Terrier; Kalimuendo, Gouiri.



MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Leao.