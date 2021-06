M'Baye Niang non resterà al Rennes dopo il prestito all'Al Ahli. Il giocatore guadagna 3,5 milioni d'euro lordi l'anno fino al 2023 e i francesi hanno tutto l'interesse di lasciarlo partire per risparmiare. E sul giocatore ex Milan e Torino c'è l'interesse di Porto e, più defilato, il Besiktas. A riportarlo è L'Equipe.