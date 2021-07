La telenovela che riguarda Eduardo Camavinga è tutt'altro che finita. Come riporta il Daily Mail, infatti, ci sono nuovi rumors sull'interesse di ben 4 grandi squadre per il centrocampista francese: si tratta di Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Manchester United. Sempre per i colleghi inglesi, questi ultimi sembrano in vantaggio rispetto alla concorrenza per aggiudicarsi il classe 2002 del Rennes.