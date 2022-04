Il terzino destro del Rennes Hamari Traoré sta vivendo una stagione da sogno all'alba dei 30 anni avendo messo a referto 3 gol e 10 assist e 3 gol in 36 partite. Per questo motivo Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte lo stanno osservando da vicino per capire se ci possono essere margini per trattare con il club francese per un'eventuale ingaggio dalla prossima stagione. Lo riporta il sito spagnolo fichaajes.net.