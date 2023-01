Les intelligences artificielles savent faire beaucoup de choses, mais marquer des buts, toujours pas ! pic.twitter.com/mu8dYBTFVe — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 26, 2023

, sul suo profilo Twitter,. L'esterno offensivo arriva in prestito - senza alcuna opzione per il riscatto - per 1.5 milioni di euro dal Lione, sino al termine della stagione.