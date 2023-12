Attimi di paura in Francia durante Rennes-Villarreal di Europa League. Gli spagnoli hanno vinto 3-2, ma nel corso della gara c'è stato un brutto spavento per il difensore italiano Matteo Gabbia, di proprietà del Milan e in prestito in Spagna.



L'EPISODIO - Il giocatore è stato costretto a uscire dal campo in barella con la testa immobilizzata dopo aver preso una ginocchiata involontaria dal compagno di squadra Raul Albiol durante un'azione. Il difensore è stato rianimato e portato fuori dal campo in barella, per poi rientrare e finire regolarmente la partita. Poco dopo il giocatore ha rassicurato tutti con una storia su Instagram, nella quale ha confermato di stare bene: "Grazie a tutti per i messaggi. Ah... primi nel girone".