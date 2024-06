AFP via Getty Images

L'ex premierè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno questa mattina dove ha parlato della questione stadio e delle continue voci che lo vorrebbero con un ruolo di rilievo in un'eventuale cessione della società: "Per me la Fiorentina è molto importante, come per tutti i fiorentini. Però l'idea di. Ma lo dico da sempre. Noi non possiamo che far pagare lo stadio alla Fiorentina. Il Comune ci ha messo decine di milioni togliendoli alle case popolari. E se lo fai per avere i voti dei tifosi, ti devi vergognare. Quei fondi devono andare sulle strade e sulla città. Credo che dopo il 23 devono essere mandati a casa i tecnici che hanno gestito questa situazione, non solo il sindaco. Non si può vivere come una battaglia personale una questione che va avanti da anni. Commisso ha fatto bene a fare il Viola Park, grazie a Casini. Ma immaginate, la Fiorentina va in Champions League? E noi? Dove si gioca? È stato detto che altrimenti si perdevano i soldi, assolutamente falso. Poi, considerare il Franchi come un monumento nazionale è una cosa sbagliata. Pensate che i turisti vengano a Firenze per vedere il Franchi? Quando quelli del Bruges vengono e ci prendono in giro per via dello stadio, mi innervosisco."

"C'è una proprietà e c'è Commisso, punto. Questa proprietà ha tutto il diritto di andare avanti.voglio vincere qualcosa. Dall'82 alle finali, mi ricordo tutto. Se posso aiutare per far vincere la Fiorentina, io sono qui. Italiano? Ha fatto il suo percorso, anche se rimane l'amaro in bocca per le finali perse."