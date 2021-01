Quel che conta del giorno: i fatti salienti di oggi, calcio a parte.Conte al Senato ottiene 156 voti, la maggioranza relativa, non quella assoluta.i. Per validare il voto di un paio di senatori c'è voluta una sorta di Var, l'avevano tirata all'ultimo secondo per far notare e pesare il loro Sì.o... Mattarella giudicherà se quei 156 voti abbiano la sostanza di un governo. In qualche modo la vita pubblica continua e continuerà, quale vita pubblica?Prima delle legge Fornero l'età media pensionabile reale era tra i 58 e 59 anni di anagrafe. Bugia condivisissima quella della pensione davvero a 67 anni. Eppure, stando ai numeri Inps, pur sempre bugia.Sono statiche, usufruiscono solo dei sussidi. Non è detto che siano le maggiori candidate a chiudere, spesso sono troppo...piccole per morire. Imprese statiche resilienti secondo definizione Istat: un altro 35,5 per cento del totale. Resistono ma non si muovono, non cambiano. E non lo fanno perché sono ben piantate. Per nulla azzerata o affossata dal virus quindi la maggioranza relativa delle aziende. Imprese pro attive in sofferenza: 10, 7 % del totale, hanno outlook negativo, provano a muoversi ma non hanno capitale, qui forse si registrerà picco delle chiusure. Imprese pro attive in espansione, il 19,4 per cento. Ce la faranno, si sono già digitalizzate e all'interno alto livello di scolarizzazione. Imprese pro attive avanzate, 5,8 per cento. Sono cresciute di dimensioni e redditività.Se qualcuno nella società ottenesse ristoro totale, allora lo farebbe a spese di qualcun altro. A debito, cioè gratis.Bugia al massimo della condivisione. La condividono Conte e Salvini, la Meloni e di Maio, Zingaretti e la Cgil e tutti i sindacati. E tutti i governatori di Regione e tutti i sindaci e tutte le associazioni di categoria e la grandissima parte di coloro che sono votati ed eletti e la grandissima parte di coloro che votano ed eleggono. Il debito pubblico non è gratis.Altri 15 milioni di tasse pagano decine di euro al mese. I tassati davvero sono circa dieci milioni. I ceti deboli economicamente (e coloro che si contrabbandano come tali) sono già ristorati da una pressione fiscale massiccia come il soffio di un sospiro. Dati Agenzia delle Entrate.Italia odia e disprezza i voltagabbana. Bugia d'attualità sui social, giornali e tv. Bugia: i voltagabbana da disprezzare sono solo i "nostri" che passano di là, i "loro" che vengono a noi sono accettati, benedetti e ribattezzati "uomini e donne liberi". Tutti ladri, imbroglioni e comunque tutti che fanno solo per se stessi. La super condivisa bugia sta nel tutti... tranne me, tranne noi. Chi pensa così degli altri, tutti gli altri, lo fa perché dà per scontato e ovvio che gli altri facciano ciò che farebbe lui.Intrattenitori e imbonitori tutti i politici maggiori, minori e medi e di ogni calibro. Intrattenimento e imbonimento piacciono a tutte o quasi le gradazioni di gente. L'unica domanda: chi l'uovo e chi la gallina tra i politici e la gente? Ricordare queste (altre ce ne sono) verità non condivise, non a caso al riproporsi di un governo e di una opposizione entrambi seminatori, raccoglitori e cacciatori di bugie condivise.