Francesco Repice, giornalista Rai, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “La variabile per questo scudetto si chiama Carlo Ancelotti. Allegri è ‘figlio’ del mister azzurro, sa che le partite si giocano per vincerle, che i moduli non contano, i numeri non servono. L’unico, vero, modo per divertirsi è alzando i trofei. Benitez mi diceva che Cristiano non gli parlava, ma che invece prese un aereo per volare in Canada e pranzare con Pirlo e Ancelotti”.