Antonio Conte guida la ciurma e lo fa con una manovra simile a quella della passata stagione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“La barca di Antonio Conte è ampia. Tiene dentro tutti perché di tutti ha bisogno, sia con il mare in tempesta sia quando alzi la testa e non vedi nuvole. L’equipaggio ha risposto, nel momento più complicato: l’allenatore timona, la squadra dietro è compatta, parla, si confronta, si unisce e tira fuori una prestazione come quella di Reggio Emilia. È un replay, a pensarci bene. Perché a luglio andò in scena una manovra simile, in alto mare: virata e filotto, anche allora con le onde alte, fino alla finale di Europa League”.