Laha pubblicato l', studio che analizza i trasferimenti di giocatori professionisti e amatoriali maschili e femminili. Nel 2021 sono stati completati 18.068 trasferimenti internazionali nel calcio maschile professionistico, +5,1% rispetto al 2020 e ritorno ai livelli del 2019 nonostante la pandemia Covid-19. Coinvolti 4.544 club di 185 diverse federazioni (nuovo record), con 15.617 giocatori di 179 nazionalità diverse., prendendosi due gradini del podio delle operazioni più onerose:(Chelsea) e(PSG). Nella top 10, che ha generato circa il 15% della cifra complessiva spesa dai club nel 2021, c'è spazio anche per, ceduto dall'Atalanta al Manchester United, e, passato dal Chelsea alla Roma.Romelu Lukaku: 115 milioni (Inter > Chelsea)Jadon Sancho: 85 milioni (Borussia Dortmund > Manchester United)Achraf Hakimi: 60 milioni (Inter > Paris Saint Germain)Raphael Varane: 40 milioni (Real Madrid > Manchester United)Tammy Abraham: 40 milioni (Chelsea > Roma)Ibrahima Konate: 40 milioni (RB Lipsia > Liverpool)Martin Ødegaard: 35 milioni (Real Madrid > Arsenal)Amad Diallo: 33 milioni (Atalanta > Manchester United)Eduardo Camavinga: 31 milioni(Rennes > Real Madrid)Bryan Gil: 25 milioni (Siviglia > Tottenham)- Dal report emerge anche che quella inglese è la prima associazione per spese effettuate nel 2021: 1,386.2 milioni di euro, davanti a Italia (667.7 milioni) e Francia (511.8 milioni). Di contro, l'Inghilterra è anche prima per entrate dal mercato con 548.8 milioni: seguono Francia (543.3 milioni) e Italia (540.4 milioni).