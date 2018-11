Federico, il giornalista di Report che ha indagato sui tentativi di infiltrazione della 'ndrangheta nella curva della Juventus e dei rapporti tra società e ultras, ha raccontato al Fatto Quotidiano le minacce e l'attentato che ha subito nei giorni scorsi, quando alcuni individui, ancora ignoti, hanno tentato di dare fuoco alla sua casa di Ostia. Ecco l'intervista: ". In tanti anni tra Report e Presadiretta mi sono occupato di moltissimi argomenti, ma una roba del genere non mi era mai successa."., altri che mi dicono di non speculare sul tentato incendio perché la mafia non si scomoda certo 'per una merda' come me. In questo momento per fortuna mi sento protetto dalle forze dell'ordine e dall'azienda, ma più che la violenza fisica mi spaventa l'odio delle persone: non se ne andrà e non ho modo di difendermi,, per lo più da parte di tifosi juventini. Il campo non c'entra niente,. Ma d'altra parte sono stati aizzati anche da molti blog e microblog che per giorni hanno screditato l'inchiesta"."Non voglio certo sostituirmi a chi farà le indagini, ma. Già da quando annunciammo l'inchiesta, che sarebbe andata in onda dopo qualche settimana, io e Sigfrido Ranucci abbiamo ricevuto minacce, soprattutto sui social. All'inizio rispondevo cercando di far ragionare le persone, poi mi sono accorto che era del tutto inutile, erano persone che non avevano alcun interesse a capire. Se mi sento ancora in pericolo? La casa adesso è vigilata e i miei, che vivono nell'appartamento al piano di sotto, se ne andranno per un po'.".