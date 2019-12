Di seguito il report dell'allenamento della Sampdoria.





Presenti anche gli argentini. Gonzalo Maroni e Emiliano Rigoni hanno completato i rientri post natalizi in questo sabato in cui Claudio Ranieri e il suo staff hanno messo in programma un doppio allenamento. In mattinata, scaglionati fra loro, i calciatori sono stati sottoposti ai test di Mapei Sport, mentre nel pomeriggio il gruppo ha svolto una seduta tecnico-tattica sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco.



Individuali. Sempre nel pomeriggio, lavori individuali differenziati, in campo e in palestra, per Bartosz Bereszynski, Andrea Bertolacci, Federico Bonazzoli, Fabio Depaoli, Albin Ekdal e Nicola Murru. Programma di recupero agonistico per Edgar Barreto. A riposo Alex Ferrari in seguito all’infortunio riportato al ginocchio destro (trauma distorsivo con lesione legamentosa del crociato anteriore): la situazione del difensore sarà clinicamente rivalutata nei primi giorni del nuovo anno. Domani, sabato, la squadra svolgerà un solo allenamento al mattino.