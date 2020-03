Report è tornato su Rai 3 con una puntata dedicata interamente al coronavirus. Servizi d'inchiesta sull'Italia impreparata alla pandemia, su un "paziente 1" antecedente al caso di Codogno e sulla Cina che avrebbe nascosto qualcosa sul lockdown di Wuhan.



Sempre ieri, a Stasera Italia su Rete 4, Barbara Palombelli ha raccolto le idee di due politici. Giorgia Meloni propone al Governo di versare subito mille euro sul conto corrente di tutti gli italiani che hanno perso il lavoro e hanno meno di 2mila euro in banca. Matteo Renzi invita a far ripartire subito l'Italia (gradualmente, distinguendo per zone ed età) per evitare di "morire di fame". Opposti invece i loro pareri sul premier dell'Ungheria, Orban.