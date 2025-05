Getty Images

Repubblica - Atalanta, Gasperini litiga con un giornalista: "Asino". Poi gli tira un taccuino

L’Atalanta batte 4-0 il Monza e fa un passo in avanti per un posto in Champions, ma nel post partita Gian Piero Gasperini perde le staffe. Dopo la conferenza stampa, il tecnico bergamasco ha incrociato sulla sua strada un giornalista di Bergamo, con il quale ha iniziato a battibeccare, secondo quanto riportato da Repubblica.it.



LA DISCUSSIONE - La discussione degenera e Gasperini arriva faccia a faccia con l’interlocutore, puntando l’indice verso il cronista. Nel mentre, volano parole grosse: “Ecco qua il fenomeno”, dice il cronista a Gasp, che risponde dandogli dell’asino. Poi fa per andarsene, ma arriva la replica: “Cogl...”, gli dice il giornalista. A quel punto Gasperini si gira e gli lancia contro un taccuino e tira rabbiosamente a terra una bottiglietta d’acqua. Il motivo è legato a vecchie ruggini tra i due per opinioni diverse sull’Atalanta.