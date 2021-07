Altro giro, altra corsa e se la prima delle due semifinali degli Europei 2020 sarà Italia-Spagna, nell'altro lato del tabellone tutto sarà deciso nella giornata di oggi. Il primo dei due quarti di finale è rappresentato da due delle sorprese più belle di questa competizione perché vedrà ladi Patrick Schick affrontare ladi Simon Kjaer. Due formazioni che stanno andando oltre le più rosee aspettative, con i danesi che si sono anche messi alle spalle il bruttissimo episodio che ha visto Christian Eriksen collassare in campo nella gara d'esordio.- Questo sarà il terzo incontro tra Repubblica Ceca e Danimarca agli Europei, con i cechi che hanno vinto entrambe le sfide precedenti, 2-0 nella fase a gironi di EURO 2000 e 3-0 nei quarti di finale del 2004. Cinque delle ultime sei partite tra Repubblica Ceca e Danimarca sono terminate in pareggio, compreso l'ultimo incontro in un'amichevole del novembre 2016. Con la vittoria per 4-1 contro la Russia e il successo per 4-0 contro il Galles, la Danimarca è diventata la prima squadra nella storia degli Europei a segnare 4 reti in due partite consecutive nella competizione. La Repubblica Ceca ha raggiunto i quarti di finale agli Europei per la quarta volta, in due dei tre precedenti ha superato il turno (1996 contro il Portogallo, 2004 contro la Danimarca), tuttavia è stata eliminata l'ultima volta che ha raggiunto questa fase nel 2012, perdendo 0-1 contro il Portogallo.ha preso parte a sette gol in sei presenze con la nazionale maggiore della Danimarca (tre gol e quattro assist). Damsgaard è il calciatore danese che ha creato più occasioni da gol nella vittoria per 4-0 contro il Galles nell'ultimo match (3).ha realizzato 15 gol in 30 presenze con la Repubblica Ceca, segnando quattro reti in quattro partite a EURO 2020. Solo cinque giocatori hanno segnato 5+ gol nel loro primo torneo agli Europei, il più recente è stato Antoine Griezmann nel 2016 con la Francia (sei reti), mentre uno degli altri cinque è stato il connazionale Milan Baros a EURO 2004 (cinque).(4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Calustka, Kalas, Boril; Holes, Soucek; Masoput, Barak, Sevcik; Schick(3-4-3): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard.