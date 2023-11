Gioie e dolori per la Repubblica Ceca. La qualificazione della nazionale di Jaroslav Silhavy a Euro 2024 non la salva dal terremoto. Nonostante il 2°posto conquistato nel girone, battendo per 3-0 la Moldavia nella serata di ieri, giungono notizie che sono tutt'altro che gioiose dal ritiro dei cechi.

"Despite we are happy now after the final whistle as we reached the final EURO tournament, we, as a staff team, decided we will not continue in the Czech national team."



Head coach Jaroslav Šilhavý said the match against Moldova was his last one after five years. pic.twitter.com/qIvvIx7sBi