Repubblica Ceca, UFFICIALE: Hašek è il nuovo ct

La Repubblica Ceca si prepara ai prossimi Europei, che andranno in scena in Germania nell'estate del 2024, e lo fa con una novità in panchina. La federazione ceca ha infatti da poco ufficializzato l'approdo in panchina di Ivan Hašek, che prende il posto del dimissionario Jaroslav Šilhavý.