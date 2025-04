Repubblica - Dopo Juventus-Lecce Giuntoli ha parlato alla squadra: 'Prossima volta tocca a te', il retroscena

in tutto l'ambiente, facendosi aiutare dai sette punti in tre partite che hanno facilitato a ritrovare l'armonia e l'unità di intenti. Come riferisce Repubblica, alla squadra i metodi del croato stanno piacendo, anche perché, si legge, "ha modificato i suoi comportamenti abituali: continua a rimanere uno molto diretto nei rapporti e che le cose le dice in faccia senza troppi giri di parole, ma ha capito che alla Juve avrebbe dovuto smussare certi angoli e spianare certe ruvidezze caratteriali e anche lessicali". Tudor d'altronde, "aveva la fama di sergente di ferro, ma in queste settimane si è addolcito, ha usato la carota più spesso del bastone, ha accettato qualche compromesso, si è intenerito un po’ e usa in maniera molto fisica il linguaggio del corpo, distribuendo pacche e abbracci".

Questi sono tutti aspetti che segnano una differenza con il recente passato, targato Thiago Motta, ee nel frattempo, aggiunge il quotidiano,, senza quello steccato tra la squadra e l’area tecnica che invece Thiago aveva voluto alzare, perché quello era il suo metodo.A dimostrazione dell'intesa che c'è tra Giuntoli e Tudor, Repubblicadirigente e allenatore, scrive il quotidiano. La squadra ha percepito quell’unità, su cui Igor può far leva per meritare la conferma.