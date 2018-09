Dalle pagine di Repubblica, si affronta anche il tema federale, esprimendo anche il pensiero della firma Angelo Carotenuto sul possibile approdo di Giuseppe Marotta alla presidenza del "governo": "Servirebbe in Figc un centro studi dalla vocazione nuova, se non fosse più urgente avere una Figc che non sia una barzelletta. Il commissariamento guidato da Malagò ha prodotto guerre di potere, dalle iscritte in B al campionato femminile. Le seconde squadre: naufragate. La C non è partita. La A discute di fasce da capitano. C’è pure chi darebbe la presidenza Figc a Marotta, che rivendica per la Juve titoli dalla Figc revocati. Come fare Muhammad Ali capo dell’esercito Usa dopo il suo rifiuto di partire per il Vietnam. Come ha scritto ieri Gianni Mura: questi siamo".