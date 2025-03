Repubblica - Milan, Conceicao resta isolato. Da solo a Milanello, Ibrahimovic non vuole essere un parafulmine

La sconfitta subita dalin quel di Bologna nel recupero della gara che fu rinviata lo scorso 26 ottobre per l'alluvione che colpì l'Emilia Romagna ha lasciato e sta lasciando segni profondi nella gestione della squadra e della società rossonera. I fari, inevitabilmente, sono puntati tutti suil quale, dopo lo sfogo a mezzo stampa dell'immediato post-partita in cui ha sottolineato i continui attacchi "personali" che sta subendo, si è ritrovato a Milanello a preparare l'altrettanto fondamentale big match di domenica sera contro la Lazio in un

E a Milanello ConceiçaoCome riportato da Repubblica, infatti, nella giornata di venerdì, al rientro da Bologna, la squadra si è allenata in mattinata prima del rompete le righe e solo l'allenatore portoghese è rimasto fino a sera al centro di allenamento insieme al suo staff per analizzare report e video sulla Lazio e per preparare al meglio la partita.dato che, dopo il confronto a caldo con il dt Moncada nella pancia del Dall'Ara, nessuno dei dirigenti rossoneri è stato accanto all'allenatore in quel di Carnago.

Sempre secondo Repubblica la società oggi è divisa, con tensioni fra gli uomini nelle posizioni di comando e, soprattutto, con unoIn questo clima è inevitabile che Conceicao resti sempre più solo e isolato nonostante la conferma della fiducia ricevuta post-Bologna. Dovrà essere lui, da solo e in un clima di contestazione aperta che vede protagonista anche la tifoseria (la contestazione iniziata a Casa Milan proseguirà allo stadio), a tirarsi fuori e tirare fuori il Milan dalle sabbie mobili in cui è finito.